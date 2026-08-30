Der Ötztaler Radmarathon hier im LIVESTREAM

Es ist so weit! Heute steigt der Ötztaler Radmarathon 2026. Das Teilnehmerfeld der 45. Auflage verspricht erneut hochklassigen Sport und einen spannenden Kampf um den prestigeträchtigen Sieg. Titelverteidiger Daniel Federspiel (AUT) will seinen Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen und trifft dabei auf starke Konkurrenz. Zu den bekanntesten Namen zählen Jack Burke (CAN), Stefano Cecchini (ITA). Start war um 6.15 Uhr, wir streamen LIVE (siehe Video).