Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Droht Chaos?“

Urlauber in Sorge wegen Kündigungen auf Flughafen

Burgenland
29.08.2026 08:00
Auf dem Flughafen in Wien ist bei den Arbeiten auf dem Vorfeld bald eine neue Firma im Einsatz.
Auf dem Flughafen in Wien ist bei den Arbeiten auf dem Vorfeld bald eine neue Firma im Einsatz.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Ein Firmenwechsel bei der Bodenabfertigung auf dem Flughafen in Wien-Schwechat verunsichert Kunden. 360 Mitarbeiter sind ihren Job los. Viele Urlauber zweifeln daran, ihre Reise planmäßig antreten zu können. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit Meldungen wie „Hunderte Mitarbeiter zittern um ihren Job“ ist der Flughafen Wien-Schwechat diese Woche in die Schlagzeilen geraten. Besorgte Kunden richteten sofort Anfragen an die „Krone“-Redaktion, weil sie befürchteten, dass ihnen bei der gebuchten Reise aufgrund von akuten Personalproblemen ein Dilemma droht. Zur Beruhigung eines vorweg: Keine Panik, Flüge sollten weiterhin – wie vorgesehen – über die Bühne gehen!

Lizenz neu vergeben
Auslöser für die Verunsicherung ist die Neuvergabe der Bodenabfertigungslizenz, die dem Verkehrsministerium unterliegt. Bislang hat das Unternehmen Airline Assistance Switzerland (AAS) mit 360 Beschäftigten wichtige Aufgaben rund um die Passagierflugzeuge auf dem Vorfeld wie das Ein- und Ausladen von Gepäckstücken oder die Bereitstellung der Fluggasttreppen erledigt. Die Lizenzdauer ist nach fast sieben Jahren abgelaufen, nun kommt ein neues Unternehmen offiziell zum Zug.

Firma aus dem Burgenland übernimmt 
Ab 25. Oktober soll die Joint Sky Services GmbH mit Sitz in Eisenstadt bei der Bodenabfertigung eingesetzt werden. Bei mehr als 240.000 Starts und Landungen jedes Jahr ist das Personal der Flughafen Wien AG zu 90 Prozent für diese Arbeit zuständig. Für den Rest soll künftig Joint Sky Services verantwortlich sein. „Aufgrund der Wettbewerbspolitik der Europäischen Union, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit auf dem Markt anspornen soll, sind mindestens zwei Dienstleister bei der Bodenabfertigung vorgeschrieben, damit die Airlines eine Alternative zum Flughafenbetreiber haben“, wird auf dem Airport Vienna erklärt.

Gute Aussichten auf einen Job
Durchaus positiv sind die Aussichten für die gekündigten Beschäftigten von Airline Assistance Switzerland, die beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet sind. Bei einer Firmenrochade in diesem Geschäftszweig sei es leicht möglich, dass viele Mitarbeiter des früheren Unternehmens von dem neuen Betreiber übernommen werden, heißt es.

Lesen Sie auch:
Immer wieder verschoben sich die Startzeiten nach hinten – einige machten das Beste draus.
„Vier-Euro-Gutschein“
Dutzende Flüge verspätet: Chaos in Palma
28.08.2026
Sind jetzt Partner
Bundesheer hebt künftig am Flughafen Schwechat ab
19.08.2026
Millionen betroffen
Passagierdaten von Flughafenbetreiber abgegriffen
28.08.2026

„Jeder, der in diesem speziellen Job bereits gearbeitet hat, bringt wichtige Erfahrungen mit. Andere müssten erst Schulungen über sich ergehen lassen. Das kostet Zeit und Geld. Jede Geschäftsleitung hat die Absicht, sich Umwege zu ersparen“, wissen Branchenkenner nur zu gut. Die Verhandlungen sind bereits im Laufen.

Alles unter Kontrolle
Jener „Krone“-Leserin, die genau am Tag des Firmenwechsels im Oktober in den Urlaub fliegt, kann wohl getrost mitgeteilt werden, dass sie deswegen nicht stundenlang auf dem Flughafen warten wird und kein Chaos droht. Generell gilt in Wien-Schwechat: „Im Notfall helfen Fluglinien untereinander aus. Aufgaben werden übernommen. Es gibt immer eine Ersatzlösung!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
29.08.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
19° / 28°
Symbol einzelne Regenschauer
Güssing
21° / 27°
Symbol wolkig
Mattersburg
18° / 28°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
19° / 29°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
21° / 28°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Leichen von Benedikt (24) und Fiona (19) geortet
208.457 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mit Ölsperren werden austretendes Kerosin und Öl aufgefangen.
Ausland
Hunderte Reisende vermisst: Video zeigt Todeswelle
134.617 mal gelesen
Die heftige Sturzflut in Nepal riss bislang unzählige Menschen mit sich. 
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
122.935 mal gelesen
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Innenpolitik
Weidels Ausrutscher ist sicher nichts zum Lachen
1208 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
889 mal kommentiert
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Innenpolitik
Babler: „ORF-Gehälter sind aus dem Lot geraten“
685 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler in „Was jetzt? Die ,Krone‘-Sommergespräche“ mit Christian Nusser und ...
Mehr Burgenland
Erste Verhandlungen
Baulandabgabe: Jetzt sind die Gerichte am Zug
Sport Tv Logo
Die Tore hier im Video
Scheiblingkirchen zieht Sportklub weiße Weste aus
Mängel aufgezeigt
Weinrecht in der Kritik: „Veraltet, ineffizient“
Per Diversion beendet
Schlagabtausch zwischen zwei Soldaten endet remis
Rot-Goldene Traube
Große Eleganz, stilvolle Finesse, präzise Balance
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf