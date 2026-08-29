Urlauber in Sorge wegen Kündigungen auf Flughafen

Firma aus dem Burgenland übernimmt

Ab 25. Oktober soll die Joint Sky Services GmbH mit Sitz in Eisenstadt bei der Bodenabfertigung eingesetzt werden. Bei mehr als 240.000 Starts und Landungen jedes Jahr ist das Personal der Flughafen Wien AG zu 90 Prozent für diese Arbeit zuständig. Für den Rest soll künftig Joint Sky Services verantwortlich sein. „Aufgrund der Wettbewerbspolitik der Europäischen Union, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit auf dem Markt anspornen soll, sind mindestens zwei Dienstleister bei der Bodenabfertigung vorgeschrieben, damit die Airlines eine Alternative zum Flughafenbetreiber haben“, wird auf dem Airport Vienna erklärt.