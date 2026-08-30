Freiburg gegen Werder Bremen ab 15.30 Uhr LIVE

Beide Vereine treffen zum dritten Mal an einem 1. Bundesliga-Spieltag aufeinander, die ersten beiden Male liegen aber lange zurück: 1996 (3:2) und 2001 (3:0) siegte Freiburg jeweils zu Hause gegen Werder, der Coach des SC war jeweils Volker Finke, Hans-Jürgen Dörner beziehungsweise Thomas Schaaf waren als Bremer Trainer verantwortlich.