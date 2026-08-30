Geldsegen-Mail der „ÖGK“ lockt in Abzockfalle

Ein gefälschtes ÖGK-Mail verspricht derzeit eine Auszahlung von 2998 Euro. Was wie eine offizielle Nachricht der Österreichischen Gesundheitskasse aussieht, führt jedoch auf eine täuschend echt nachgebaute Betrugsseite. Dahinter steckt eine perfide Phishing-Falle!
Vorsicht vor einer perfiden Phishing-Welle! Ein täuschend echt aussehendes Mail im Namen der Österreichischen Gesundheitskasse verspricht derzeit vielen satte 2998 Euro. Angeblich müsse dafür nur die Bankverbindung im „Meine ÖGK“-Portal aktualisiert werden.
Zwei-Faktor-Schutz wird ausgetrickst
Doch hinter dem Link steckt eine professionell nachgebaute Betrugsseite. Wer dort seine Online-Banking-Daten eingibt, liefert sie direkt an die Kriminellen. Besonders dreist: Wie ein Faktencheck der Plattform Mimikama zeigt, können die Täter eine echte Überweisung starten und das Opfer zur Eingabe einer vermeintlichen TAN oder Banking-Freigabe auffordern. Damit wird die Zwei-Faktor-Sicherung nicht geknackt, sondern missbraucht.
Die Fälschung wirkt besonders glaubwürdig: Original-Logo, ÖGK-Farben, echte Links und eine plausible Auszahlungssumme sollen Vertrauen schaffen.
Wer bereits Daten eingegeben hat, sollte sofort die Bank kontaktieren und den Zugang sperren lassen. Bei jeder TAN oder Banking-Freigabe außerdem genau prüfen, welcher Empfänger und welcher Betrag freigegeben werden. Bei Unstimmigkeiten gilt: keinesfalls bestätigen!
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