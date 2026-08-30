Geldsegen-Mail der „ÖGK“ lockt in Abzockfalle

Zwei-Faktor-Schutz wird ausgetrickst

Doch hinter dem Link steckt eine professionell nachgebaute Betrugsseite. Wer dort seine Online-Banking-Daten eingibt, liefert sie direkt an die Kriminellen. Besonders dreist: Wie ein Faktencheck der Plattform Mimikama zeigt, können die Täter eine echte Überweisung starten und das Opfer zur Eingabe einer vermeintlichen TAN oder Banking-Freigabe auffordern. Damit wird die Zwei-Faktor-Sicherung nicht geknackt, sondern missbraucht.