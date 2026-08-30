Dragovic: „Salzburg hat nicht mehr die Dominanz!“

Der im Anschluss zu Hertha BSC, Hoffenheim sowie Gladbach wechselte, Tabakovic, der WM-Starter war, vor knapp drei Jahren auch für Bosniens A-Team debütierte. „Ein Spieler mit viel Qualität. Salzburg hat aber viele gute dynamische Kicker, die dich vor schwierige Aufgaben stellen. Der Titelfavorit sind sie jedoch nicht. Die Dominanz, die den Klub vor sieben, acht Jahren auszeichnete, hat Salzburg nicht mehr. Bringen wir von Start weg unsere Leistung und arbeiten wie zuletzt gegen Braga nach hinten, dann rechnen wir uns natürlich etwas aus“, meint Dragovic.