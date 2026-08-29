Der Landessüden tankt oftmals etwas teurer

Der Mobilitätsklub zeigt, dass ein Preisunterschied von 2,50 Euro pro Tankfüllung möglich ist. Außerdem wird eine Lösung für die Zeit nach dem Ende der Spritpreisbremse gefordert – denn diese läuft bereits mit Dienstag aus.
Der Krieg im Nahen Osten und die Situation rund um die Straße von Hormus schlagen sich auch bei den heimischen Tankstellen nieder. Richtig günstig dürfte Sprit in nächster Zeit daher nicht mehr werden. Dennoch kann man durch Preisvergleiche an der Zapfsäule sparen.
2,50 Euro pro Tankfüllung
Laut einer ARBÖ-Erhebung kann der Preisreisunterschied bei einem 50-Liter-Tank rund 2,50 Euro ausmachen. Wer also öfter tanken muss, kann sich doch ein paar Euro sparen – oder muss diese eben draufzahlen. Letzteres ist laut ARBÖ eher im Landessüden der Fall. Die Tankstellen in den Bezirken Oberwart, Güssing und Jennersdorf sind tendenziell teurer als jene in den anderen Bezirken – wobei es aber auch Ausnahmen gibt.
Aus für Spritpreisbremse
Allerdings läuft mit Dienstag, 1. September, die Spritpreisbremse endgültig aus. Auch wenn die Autofahrer die Einsparung von ein, zwei Cent zuletzt nicht mehr wirklich gespürt haben, fordert ARBÖ Burgenland-Präsident Peter Rezar von der Bundesregierung eine klare Aussage, wie es weitergehen soll. „Es wäre fahrlässig, mitten in dieser Energiekrise ein Instrument, das sich bewährt hat, ersatzlos zu streichen“, sagt Rezar. Eine wirksame Entlastung der Autofahrer wäre jenes Modell, das schon im April gab, ist er überzeugt. „Die beste Lösung wäre es, die Spritpreisbremse in der ursprünglichen Form fortzuführen, um der Teuerung etwas entgegenzusetzen“, so Rezar.
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