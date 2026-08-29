Der Landessüden tankt oftmals etwas teurer

Aus für Spritpreisbremse

Allerdings läuft mit Dienstag, 1. September, die Spritpreisbremse endgültig aus. Auch wenn die Autofahrer die Einsparung von ein, zwei Cent zuletzt nicht mehr wirklich gespürt haben, fordert ARBÖ Burgenland-Präsident Peter Rezar von der Bundesregierung eine klare Aussage, wie es weitergehen soll. „Es wäre fahrlässig, mitten in dieser Energiekrise ein Instrument, das sich bewährt hat, ersatzlos zu streichen“, sagt Rezar. Eine wirksame Entlastung der Autofahrer wäre jenes Modell, das schon im April gab, ist er überzeugt. „Die beste Lösung wäre es, die Spritpreisbremse in der ursprünglichen Form fortzuführen, um der Teuerung etwas entgegenzusetzen“, so Rezar.