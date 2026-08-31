Denzel Curry: „Perfektion ist nur ein Mythos“

Was ist denn am wichtigsten, um nie den Biss zu verlieren und immer weiter zu pushen? Geht es da um Neugierde nach neuen Klängen? Verbissenheit, was die Karriere anbelangt?

Vielleicht ein bisschen von beidem. Hunger und Neugierde sind gute Antriebsfedern im Leben. Ich gehe mittlerweile aber auch gerne einen Schritt zurück und beobachte, welche Aktionen ich gesetzt habe und wo mich die letzten Entscheidungen hingebracht haben. Inspirationen können von überallher kommen, ich habe vor, mich da möglichst wenig zu limitieren. Das kann von einem Spaziergang im Park, oder einem schönen Gespräch kommen, aber auch aus einem traumatischen Erlebnis heraus resultieren. Vielleicht hat dich die schlimmste Zeit deines Lebens zu einem Diamanten geführt, mit dem du nie gerechnet hättest. Gott wirft alles auf mich, um mich ständig zu testen und ich führe aus. In der Musik stärken sich nicht nur deine Fähigkeiten, sondern auch deine Persönlichkeit. In all diesen Dingen gibt es Entwicklungen. Die Musik ist ein Ventil für Gefühle und Sorgen.