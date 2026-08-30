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US Open

Pegula und Medwedew feiern Auftaktsiege

Tennis
30.08.2026 22:32
Jessica Pegula
Jessica Pegula(Bild: EPA/BRIAN HIRSCHFELD)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die US-Amerikanerin Jessica Pegula und der Russe Daniil Medwedew haben am Sonntag zum Auftakt der US Open Favoritensiege gelandet. 

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Die als Nummer drei gesetzte Lokalmatadorin besiegte in New York die Rumänin Elena-Gabriela Ruse 6:3, 6:2. 

Daniil Medwedew
Daniil Medwedew(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)

Der auf Position sieben eingestufte 2021-Turniersieger Medwedew gab dem Franzosen Hugo Gaston mit 6:4, 6:2, 6:4 das Nachsehen. Weitere Absagen prominenter Akteure betrafen den Norweger Casper Ruud und den Kroaten Marin Cilic.

Marin Cilic
Marin Cilic(Bild: AFP/MINAS PANAGIOTAKIS)

Der 37-Jährige hatte das Grand-Slam-Turnier vor zwölf Jahren gewonnen, offiziellen Grund für seine Absage wurde keiner genannt. Beim 2022-Finalisten Ruud sind es Rückenprobleme. Das Duo gesellt sich zu den absenten Jannik Sinner, Joao Fonseca, Jack Draper und Holger Rune.

Kostjuk souverän weiter
Auf Frauen-Seite kam u.a. auch die elftgereihte Ukrainerin Marta Kostjuk durch ein 6:4, 6:1 gegen die Australierin Storm Hunter weiter, die als Nummer 27 geführte Tschechin Barbora Krejcikova musste hingegen der Usbekin Kamilla Rachimowa mit einem 7:6(4), 6:2 den Vortritt lassen.

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