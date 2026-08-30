Pegula und Medwedew feiern Auftaktsiege

Die US-Amerikanerin Jessica Pegula und der Russe Daniil Medwedew haben am Sonntag zum Auftakt der US Open Favoritensiege gelandet.
Die als Nummer drei gesetzte Lokalmatadorin besiegte in New York die Rumänin Elena-Gabriela Ruse 6:3, 6:2.
Der auf Position sieben eingestufte 2021-Turniersieger Medwedew gab dem Franzosen Hugo Gaston mit 6:4, 6:2, 6:4 das Nachsehen. Weitere Absagen prominenter Akteure betrafen den Norweger Casper Ruud und den Kroaten Marin Cilic.
Der 37-Jährige hatte das Grand-Slam-Turnier vor zwölf Jahren gewonnen, offiziellen Grund für seine Absage wurde keiner genannt. Beim 2022-Finalisten Ruud sind es Rückenprobleme. Das Duo gesellt sich zu den absenten Jannik Sinner, Joao Fonseca, Jack Draper und Holger Rune.
Kostjuk souverän weiter
Auf Frauen-Seite kam u.a. auch die elftgereihte Ukrainerin Marta Kostjuk durch ein 6:4, 6:1 gegen die Australierin Storm Hunter weiter, die als Nummer 27 geführte Tschechin Barbora Krejcikova musste hingegen der Usbekin Kamilla Rachimowa mit einem 7:6(4), 6:2 den Vortritt lassen.
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