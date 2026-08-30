Pegula und Medwedew feiern Auftaktsiege

Kostjuk souverän weiter

Auf Frauen-Seite kam u.a. auch die elftgereihte Ukrainerin Marta Kostjuk durch ein 6:4, 6:1 gegen die Australierin Storm Hunter weiter, die als Nummer 27 geführte Tschechin Barbora Krejcikova musste hingegen der Usbekin Kamilla Rachimowa mit einem 7:6(4), 6:2 den Vortritt lassen.