Föhrenwald-Infernos mit Wiener Wasser gelöscht

Die riesige Baustelle darf von allen Interessierten besucht werden – nicht nur von Ortsbürgern. Dabei können die Gäste auch einen Blick auf die neu entstehenden Wasserkammern werfen. Derzeit fasst der Wasserspeicher aus den 1950er-Jahren 600 Millionen Liter. Nach dem Gesamtausbau soll er mehr als eine Milliarde in acht Kammern bunkern. Und wer das Wasser trinken möchte, kann es beim Kreisverkehr kostenlos abzapfen.