Ausgleichszulage: Wer kriegt sie, was ändert sich?

Alleinstehende Pensionisten: Statt 1308,39 Euro beträgt der Richtsatz ab 2027 für alleinstehende Pensionisten dann 1351,57 Euro.

Verheiratete Pensionisten: Statt 2064,12 Euro beträgt der Richtsatz ab 2027 für verheiratete und verpartnerte Pensionisten dann 2132,24 Euro.