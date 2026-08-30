Aufruf an Wanderer
Sturzflut im Grand Canyon: Mehr als 20 Vermisste
Nach einer Sturzflut im Grand Canyon gelten mehr als 20 Wanderer in dem betroffenen Gebiet des US-Nationalparks als vermisst. Dutzende wurden mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht.
Wie der Nationalpark mitteilte, ereignete sich die plötzliche Flut am Samstag im Gebiet der Unterkunft Phantom Ranch. Gemeinsam mit den Behörden des US-Bundesstaates Arizona werde versucht, Menschen in Sicherheit zu bringen und alle von der Flut Betroffenen zu erfassen.
Der Aufruf des National Park Service richtet sich an alle, die etwas über Wanderer oder Rucksacktouristen wissen, die sich zur fraglichen Zeit entlang des Bright Angel Creek aufgehalten haben könnten oder eine Campingplatzreservierung für das betroffenen Gebiet haben.
62 Wanderer wurden seit der Flut mit Hubschraubern ausgeflogen. Bisher gibt es keine Berichte über Verletzte – aber über die mehr als 20 Wanderer, die als vermisst gelten, weiß man eben noch nicht Bescheid.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.