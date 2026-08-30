Helm: „Haben dann völlig den Faden verloren“

Stephan Helm (Austria-Trainer): „Die ersten zehn Minuten haben wir so gespielt, wie wir uns das vorgenommen hatten. Danach waren wir zu passiv, beim Eigentor hatten wir Pech. Mit dem 0:2 haben wir dann völlig den Faden verloren. In der zweiten Hälfte waren wir aggressiver, aber gegen Salzburg in dieser Form ist es sehr schwer zu bestehen. Alles in allem haben wir heute Lehrgeld bezahlt. Wir wollen unseren Weg mit den jungen Spielern weitergehen. Entscheidend wird sein, die richtige Balance zu finden. Wir verfolgen zwei Ziele: Wir wollen die Mannschaft so entwickeln, dass der Verein langfristig davon profitiert, und gleichzeitig unter die Top sechs kommen, um uns mit den besten Teams messen zu können.“