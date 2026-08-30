Helm: „Haben dann völlig den Faden verloren“

Red Bull Salzburg ließ der Wiener Austria am Sonntag keine Chance. Hier gibt es die Stimmen der beiden Trainer.
Danny Röhl (Salzburg-Trainer): „In den ersten fünf Minuten haben wir Glück gehabt, danach waren wir sehr, sehr dominant. Es hat Spaß gemacht, der Mannschaft zuzuschauen. Wir haben endlich die Tore erzielt und trotzdem immer weitergemacht. In der ersten Halbzeit haben wir genau den Fußball gezeigt, den ich mir vorstelle: Wir waren dominant, haben Chancen kreiert und hatten eine absolute Ballsicherheit. Bei der Arbeit gegen den Ball müssen wir allerdings noch eine Schippe drauflegen. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.“
Stephan Helm (Austria-Trainer): „Die ersten zehn Minuten haben wir so gespielt, wie wir uns das vorgenommen hatten. Danach waren wir zu passiv, beim Eigentor hatten wir Pech. Mit dem 0:2 haben wir dann völlig den Faden verloren. In der zweiten Hälfte waren wir aggressiver, aber gegen Salzburg in dieser Form ist es sehr schwer zu bestehen. Alles in allem haben wir heute Lehrgeld bezahlt. Wir wollen unseren Weg mit den jungen Spielern weitergehen. Entscheidend wird sein, die richtige Balance zu finden. Wir verfolgen zwei Ziele: Wir wollen die Mannschaft so entwickeln, dass der Verein langfristig davon profitiert, und gleichzeitig unter die Top sechs kommen, um uns mit den besten Teams messen zu können.“
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