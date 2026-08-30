Inter zittert sich zum zweiten Saisonsieg

Inter Mailand hält auch nach der zweiten Serie-A-Runde beim Punktemaximum.
Italiens Meister setzte sich am Sonntag bei Cagliari 1:0 durch und liegt an der Spitze eines bei sechs Zählern haltenden Quartetts. Matchwinner war Hakan Calhanoglu, der in der 9. Minute nach Barella-Vorarbeit traf. Im Finish mussten die Gäste ordentlich zittern, blieben aber ohne Gegentor. Den ersten Sieg holte Como, beim 2:1 bei Napoli spielten Marlon Mustapha und Matthias Braunöder nicht.
Keine Einsatzminuten gab es auch für Goalie Franz Stolz, David Puczka und Elias Havel bei der 0:1-Niederlage von Genoa bei Lazio Rom. Die Römer sind nach dem zweiten 1:0-Sieg Vierter, das Team aus Genua ist punktloser Liga-16.
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