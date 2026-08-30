Inter zittert sich zum zweiten Saisonsieg

Italiens Meister setzte sich am Sonntag bei Cagliari 1:0 durch und liegt an der Spitze eines bei sechs Zählern haltenden Quartetts. Matchwinner war Hakan Calhanoglu, der in der 9. Minute nach Barella-Vorarbeit traf. Im Finish mussten die Gäste ordentlich zittern, blieben aber ohne Gegentor. Den ersten Sieg holte Como, beim 2:1 bei Napoli spielten Marlon Mustapha und Matthias Braunöder nicht.