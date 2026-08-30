Windeln, Umfragen, Kickl: Kanzler Stocker im Talk

Wie präsent er selbst bei seinen Kindern war? „Meine Frau ist Teilzeit arbeiten gegangen in dieser Zeit. Aber ich habe mich nicht aus dieser Verantwortung herausgenommen. Ich habe meine Kinder gefüttert, gewickelt, getragen – und zwar nächtelang – und gemeinsam mit meiner Frau großgezogen.“ Für Mütter sei bereits viel erreicht worden. Er spricht sich für ein automatisches Pensionssplitting aus – es scheitere an der SPÖ.



Ob Stocker nach dem Sager zu Hause keine Nachspeise von seiner Frau bekam? Das sehen Sie hier: