Sicher in den Herbst – Jetzt 1+1 gratis

Das Aktiv Training Motorrad der ÖAMTC Fahrtechnik ist das Brems- und Gefahrentraining. Es steht unter dem Motto „Mit Sicherheit mehr Spaß“ und ist ein Muss für alle Biker. Denn Sicherheit ist trainierbar und erhöht die Fahrfreude. Mit dem Aktionscode „Bikerherbst“ lohnt sich das Training jetzt sogar doppelt, denn es gilt: 2 trainieren einer zahlt.