Sicher in den Herbst – Jetzt 1+1 gratis

Das Aktiv Training Motorrad der ÖAMTC Fahrtechnik ist das Brems- und Gefahrentraining. Es steht unter dem Motto „Mit Sicherheit mehr Spaß“ und ist ein Muss für alle Biker. Denn Sicherheit ist trainierbar und erhöht die Fahrfreude. Mit dem Aktionscode „Bikerherbst“ lohnt sich das Training jetzt sogar doppelt, denn es gilt: 2 trainieren einer zahlt.
Fahrphysik, Lenk- und Kurventraining, Blickführung, Gefahrenanalyse, Ausweichmanöver und Notbremstechniken sind Inhalte des Trainings. Und besonders wichtig: Das Anpassen der Geschwindigkeit an die Verkehrssituation, den Kurvenradius, die Fahrbahnbeschaffenheit und nicht zuletzt auch an das eigene Können.
Der Herbst steht vor der Tür
Kürzere Tage, wechselhaftes Wetter – rutschiges Laub und starker Regen können schnell zu gefährlichen Fahrbahnbedingungen führen. Für Motorradfahrer ist es äußerst wichtig selbst keine Fehler zu machen und Fehler anderer durch geeignetes Verhalten zu kompensieren. Mangelnde Routine, Fehleinschätzungen der Kurve, der Geschwindigkeit oder des eigenen Könnens sind häufige Ursachen von Alleinunfällen.
„Unterschiedliche Witterungsverhältnisse können schnell gefährlich werden. Dann ist es umso wichtiger zu wissen, wie man auf dem Motorrad richtig reagiert."
Georg Scheiblauer, Motorrad-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik
Bild: Houdek Photographie
Mit einem professionellen Motorrad Training kann man sich optimal auf die Motorradausflüge zu den goldenen Herbsttagen vorbereiten.
Optimale Bedingungen
Wie in jedem Sport werden die besten Ergebnisse unter der Instruktion von Profis erzielt, mit einem strukturierten Praxistraining und wertvollen Tipps zur Verbesserung des Fahrverhaltens. Die Motorrad Instruktoren der ÖAMTC Fahrtechnik sind selbst leidenschaftliche Biker und spezialisiert auf Motorrad Trainings. Griffiger Asphalt, viele Kurven und Platz genug, um auch höhere Geschwindigkeiten fahren zu können, erwarten die Biker in den Zweiradzentren der ÖAMTC Fahrtechnik. Ein anspruchsvoller Handlingparcours mit unterschiedlichen Kurvenkombinationen unterstützt die praktischen Trainingsinhalte.
Weil‘s zu zweit noch mehr Spaß macht gibt‘s das Aktiv Training Motorrad mit dem Code „Bikerherbst“ zum Vorteilspreis.
Buchung mit dem Aktionscode „Bikerherbst“ auf oeamtc.at/bikerherbst