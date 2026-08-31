Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Sicher in den Herbst – Jetzt 1+1 gratis

Österreich
31.08.2026 00:01
Werbung
Mit den Tipps der erfahrenen Motorradinstruktoren fit in Gefahren-& Notmanövern werden.
Mit den Tipps der erfahrenen Motorradinstruktoren fit in Gefahren-& Notmanövern werden.(Bild: Houdek Photographie)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Das Aktiv Training Motorrad der ÖAMTC Fahrtechnik ist das Brems- und Gefahrentraining. Es steht unter dem Motto „Mit Sicherheit mehr Spaß“ und ist ein Muss für alle Biker. Denn Sicherheit ist trainierbar und erhöht die Fahrfreude. Mit dem Aktionscode „Bikerherbst“ lohnt sich das Training jetzt sogar doppelt, denn es gilt: 2 trainieren einer zahlt.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Fahrphysik, Lenk- und Kurventraining, Blickführung, Gefahrenanalyse, Ausweichmanöver und Notbremstechniken sind Inhalte des Trainings. Und besonders wichtig: Das Anpassen der Geschwindigkeit an die Verkehrssituation, den Kurvenradius, die Fahrbahnbeschaffenheit und nicht zuletzt auch an das eigene Können.

(Bild: Houdek Photographie)

Der Herbst steht vor der Tür
Kürzere Tage, wechselhaftes Wetter – rutschiges Laub und starker Regen können schnell zu gefährlichen Fahrbahnbedingungen führen. Für Motorradfahrer ist es äußerst wichtig selbst keine Fehler zu machen und Fehler anderer durch geeignetes Verhalten zu kompensieren. Mangelnde Routine, Fehleinschätzungen der Kurve, der Geschwindigkeit oder des eigenen Könnens sind häufige Ursachen von Alleinunfällen.

Zitat Icon

„Unterschiedliche Witterungsverhältnisse können schnell gefährlich werden. Dann ist es umso wichtiger zu wissen, wie man auf dem Motorrad richtig reagiert."

Georg Scheiblauer, Motorrad-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik

Bild: Houdek Photographie

Mit einem professionellen Motorrad Training kann man sich optimal auf die Motorradausflüge zu den goldenen Herbsttagen vorbereiten.  

(Bild: Houdek Photographie)

Optimale Bedingungen
Wie in jedem Sport werden die besten Ergebnisse unter der Instruktion von Profis erzielt, mit einem strukturierten Praxistraining und wertvollen Tipps zur Verbesserung des Fahrverhaltens. Die Motorrad Instruktoren der ÖAMTC Fahrtechnik sind selbst leidenschaftliche Biker und spezialisiert auf Motorrad Trainings. Griffiger Asphalt, viele Kurven und Platz genug, um auch höhere Geschwindigkeiten fahren zu können, erwarten die Biker in den Zweiradzentren der ÖAMTC Fahrtechnik. Ein anspruchsvoller Handlingparcours mit unterschiedlichen Kurvenkombinationen unterstützt die praktischen Trainingsinhalte.

Weil‘s zu zweit noch mehr Spaß macht gibt‘s das Aktiv Training Motorrad mit dem Code „Bikerherbst“ zum Vorteilspreis. 

Bikerherbst 1 +1 gratis für das Aktiv Training Motorrad

  • Ganztägiges Gefahren- & Notmanövertraining (Gruppentraining)
  • 2 Teilnehmende, 2 Motorräder und nur eine/r zahlt
  • Trainingsabsolvierung von 4.9. bis 1.11.2026 in allen 8 ÖAMTC Fahrtechnik Zentren
  • TIPP: Die Landesförderung für NÖ, OÖ, ST, S, T kann zusätzlich in Anspruch genommen werden! Aber Achtung: die Landesförderungen sind betragsmäßig gedeckelt und zeitlich begrenzt.

Buchung mit dem Aktionscode „Bikerherbst“ auf oeamtc.at/bikerherbst

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
31.08.2026 00:01
Loading

krone.tv

Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
159.732 mal gelesen
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Österreich
Führerschein: Das ändert sich ab dem 1. September
129.994 mal gelesen
Änderungen kommen auf die Führerscheinbesitzer zu. 
Kärnten
Jacht von WAC-Boss Riegler vor Triest gesunken!
94.626 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bange Momente für WAC-Präsident Dietmar Riegler und seine Waltraud – seine Jacht ging vor Triest ...
Katia Wagner
„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los
2776 mal kommentiert
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“.
Außenpolitik
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
1496 mal kommentiert
Befürworter der Gespräche argumentierten, eine Mitgliedschaft könne die hohen Zinsen im Land ...
Innenpolitik
Kopftuchverbot: Gegner laden zu Boykott-Seminaren
1372 mal kommentiert
Den Schulen steht ein heißer Herbst bevor.
Mehr Österreich
WERBUNG
Sicher in den Herbst – Jetzt 1+1 gratis
Drama in Osttirol
Bergsteiger (41) stürzt über Felsrinne in den Tod
„Ötztaler“ romantisch
Heiratsantrag auf der Ziellinie nach Radmarathon
Krone Plus Logo
Ersatzboot für Riegler
Kurioses Angebot für Fußball-Boss nach Schiffbruch
Vor Jahren verkauft
Feuerwehrauto fuhr von Donnersbach nach Kirgistan
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf