So verabschiedet sich der August von Österreich

Der August verabschiedet sich mit einem Wetter-Mix! Ausgerechnet am letzten Tag des Monats wird es in Österreich noch einmal ordentlich ungemütlich. Eine Störungszone zieht am Montag über das Land und bringt Regen, Schauer und Gewitter. Doch keine Sorge: Im Laufe des Tages reißen die Wolken wieder auf – und auch die Sonne bekommt noch ihren Auftritt.
Schon in den Morgenstunden heißt es in vielen Regionen: Regenschirm nicht vergessen! Vor allem im Westen und Norden ziehen verbreitet Regenschauer durch, dazu können sich auch Gewitter entladen. Wer zum letzten August-Frühstück noch einmal draußen sitzen möchte, könnte also zunächst Pech haben.
Doch der Montag hat noch eine Wetter-Wende im Gepäck. Tagsüber lockern die Wolken im Norden bereits auf, während sich der Niederschlagsschwerpunkt weiter nach Süden verlagert. Am Alpenhauptkamm sowie im Süden und Südosten muss man weiterhin mit Regenschauern und Gewittern rechnen.
Lage beruhigt sich gegen Abend wieder
Gegen Abend beruhigt sich die Wetterlage schließlich wieder. Die meisten Wolken lösen sich auf, die Schauer und Gewitter klingen ab. Der August verabschiedet sich also mit einem kleinen Wetter-Spektakel – aber nicht ohne versöhnlichen Ausklang.
Auch bei den Temperaturen zeigt sich der letzte Tag des Augusts durchaus sommerlich. In der Früh werden 12 bis 20 Grad erwartet, tagsüber klettert das Thermometer auf 23 bis 32 Grad. Besonders im Südosten wird es noch einmal richtig heiß.
September startet freundlicher
Mit dem Dienstag startet bereits der September – und der neue Monat präsentiert sich zunächst deutlich freundlicher. Österreich liegt unter Hochdruckeinfluss, in den meisten Regionen darf man sich auf recht sonniges Wetter freuen. Nur im Bergland können sich aus Quellwolken vereinzelt kurze Schauer oder Gewitter entwickeln.
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