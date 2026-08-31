So verabschiedet sich der August von Österreich

Der August verabschiedet sich mit einem Wetter-Mix! Ausgerechnet am letzten Tag des Monats wird es in Österreich noch einmal ordentlich ungemütlich. Eine Störungszone zieht am Montag über das Land und bringt Regen, Schauer und Gewitter. Doch keine Sorge: Im Laufe des Tages reißen die Wolken wieder auf – und auch die Sonne bekommt noch ihren Auftritt.