Bergsteiger (41) stürzt über Felsrinne in den Tod

Die beiden Alpinisten waren am Sonntagvormittag zum sogenannten „Mulleter Seichenkopf“ aufgestiegen und hatten ihr Ziel gegen Mittag erreicht. „Beim Abstieg kurz vor 12.30 Uhr stolperte einer der beiden Männer, verlor dadurch das Gleichgewicht und stürzte über eine mit Felsen durchsetzte Rinne ab“, heißt es von der Polizei.