Bergsteiger (41) stürzt über Felsrinne in den Tod

Drama in den Osttiroler Bergen im Gemeindegebiet von Iselsberg-Stronach am Sonntag! Zwei einheimische Alpinisten im Alter von 41 Jahren wollten nach dem Gipfelsieg ins Tal absteigen. Einer der beiden stolperte dabei und stürzte über eine Rinne in den Tod.
Die beiden Alpinisten waren am Sonntagvormittag zum sogenannten „Mulleter Seichenkopf“ aufgestiegen und hatten ihr Ziel gegen Mittag erreicht. „Beim Abstieg kurz vor 12.30 Uhr stolperte einer der beiden Männer, verlor dadurch das Gleichgewicht und stürzte über eine mit Felsen durchsetzte Rinne ab“, heißt es von der Polizei.
Begleiter setzte Notruf ab
Sein Begleiter setzte umgehend einen Notruf ab und stieg über einen Grat zu dem Abgestürzten ab. Der Notarzt des alarmierten Rettungshubschraubers „Christophorus 7“ konnte jedoch nur noch den Tod des 41-Jährigen feststellen.
Der Leichnam des Verunglückten wurde ins Tal geflogen.
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