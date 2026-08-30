„Kapitän unter den Ersten, die Schiff verließen“

Dramatische Szenen schildern die Überlebenden des Fährunglücks vor Zypern, als das Schiff mit mehr als 260 Menschen an Bord am Sonntag im Mittelmeer sank. Es sei ein „wahrer Überlebenskampf“ gewesen, es habe nicht genügend Schwimmwesten gegeben. Und der Kapitän, der sei unter den Ersten gewesen, die sich versucht hätten zu retten. Er ist in Haft.