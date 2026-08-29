Wollte Salzburger seine Ex mit Nudelholz töten?

Ein Salzburger (63) soll vor rund zwei Wochen versucht haben, seine Ex-Freundin zu töten – und das auf besonders brutale Weise. Den Ermittlungen nach stoppte er erst, als sie ihm ihre Liebe zusicherte. Jetzt befindet er sich in U-Haft, ermittelt wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes.
Wollte ein Salzburger seine Verflossene aus Eifersucht töten? Die Staatsanwaltschaft führt aktuell Ermittlungen gegen einen Einheimischen wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Die blutigen Szenen passierten am 10. August in einem Wohnhaus in Salzburg-Stadt.
Laut „Krone“-Informationen soll der – offenbar mit einer Sturmhaube maskierte – Angreifer seine Ex-Freundin mit einem Nudelholz attackiert haben – dreimal soll er ihr gegen den Hinterkopf geschlagen haben. Danach trat er sie den Ermittlungen nach die Kellerstiege hinunter. Er setzte sich auf den Bauch des am Boden liegenden Opfers, packte den Kopf und schlug diesen gegen den Fliesenboden – mehrfach, wie es weiter heißt.
Brutale Vorgangsweise
Er hörte aber nicht auf: Er soll sie gewürgt, Mund und Nase zugehalten und ihr dabei immer wieder Schläge versetzt haben. Danach soll er dem Opfer sogar einen schwarzen Sack über den Kopf gezogen und geäußert haben: „Du hast es nicht verdient zu leben.“ Die Frau versuchte, sich zu wehren. Erst als sie ihm ihre Liebe zusicherte, ließ der Salzburger von ihr ab. Danach vertraute sich das Opfer den Sicherheitsbehörden an, die den Mann daraufhin festnahmen.
Untersuchungshaft angeordnet
Seit zwei Wochen befindet sich der 63-Jährige in Untersuchungshaft. Gerade wegen Verdunklungsgefahr: Der Beschuldigte hat offenbar versucht, die Blutspuren mit einem Lappen zu verwischen. Zudem warf er die Tatwaffe – das blutverschmierte Nudelholz – weg.
Die Tatwaffe konnte sichergestellt werden und gilt als zentrales Beweisstück. Das Opfer erlitt durch die Tat eine Hirnblutung und etliche Prellungen. Verteidigt wird der Beschuldigte von Anwalt Kurt Jelinek.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.