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63-Jähriger in U-Haft

Wollte Salzburger seine Ex mit Nudelholz töten?

Salzburg
29.08.2026 06:00
Ein Küchenutensil wie dieses nutzte der mutmaßliche Täter für den brutalen Angriff. (Symbolbild)
Ein Küchenutensil wie dieses nutzte der mutmaßliche Täter für den brutalen Angriff. (Symbolbild)(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Ein Salzburger (63) soll vor rund zwei Wochen versucht haben, seine Ex-Freundin zu töten – und das auf besonders brutale Weise. Den Ermittlungen nach stoppte er erst, als sie ihm ihre Liebe zusicherte. Jetzt befindet er sich in U-Haft, ermittelt wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes.

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Wollte ein Salzburger seine Verflossene aus Eifersucht töten? Die Staatsanwaltschaft führt aktuell Ermittlungen gegen einen Einheimischen wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Die blutigen Szenen passierten am 10. August in einem Wohnhaus in Salzburg-Stadt.

Laut „Krone“-Informationen soll der – offenbar mit einer Sturmhaube maskierte – Angreifer seine Ex-Freundin mit einem Nudelholz attackiert haben – dreimal soll er ihr gegen den Hinterkopf geschlagen haben. Danach trat er sie den Ermittlungen nach die Kellerstiege hinunter. Er setzte sich auf den Bauch des am Boden liegenden Opfers, packte den Kopf und schlug diesen gegen den Fliesenboden – mehrfach, wie es weiter heißt.

Brutale Vorgangsweise 
Er hörte aber nicht auf: Er soll sie gewürgt, Mund und Nase zugehalten und ihr dabei immer wieder Schläge versetzt haben. Danach soll er dem Opfer sogar einen schwarzen Sack über den Kopf gezogen und geäußert haben: „Du hast es nicht verdient zu leben.“ Die Frau versuchte, sich zu wehren. Erst als sie ihm ihre Liebe zusicherte, ließ der Salzburger von ihr ab. Danach vertraute sich das Opfer den Sicherheitsbehörden an, die den Mann daraufhin festnahmen.

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Untersuchungshaft angeordnet
Seit zwei Wochen befindet sich der 63-Jährige in Untersuchungshaft. Gerade wegen Verdunklungsgefahr: Der Beschuldigte hat offenbar versucht, die Blutspuren mit einem Lappen zu verwischen. Zudem warf er die Tatwaffe – das blutverschmierte Nudelholz – weg.

Die Tatwaffe konnte sichergestellt werden und gilt als zentrales Beweisstück. Das Opfer erlitt durch die Tat eine Hirnblutung und etliche Prellungen. Verteidigt wird der Beschuldigte von Anwalt Kurt Jelinek.

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