Wollte Salzburger seine Ex mit Nudelholz töten?

Brutale Vorgangsweise

Er hörte aber nicht auf: Er soll sie gewürgt, Mund und Nase zugehalten und ihr dabei immer wieder Schläge versetzt haben. Danach soll er dem Opfer sogar einen schwarzen Sack über den Kopf gezogen und geäußert haben: „Du hast es nicht verdient zu leben.“ Die Frau versuchte, sich zu wehren. Erst als sie ihm ihre Liebe zusicherte, ließ der Salzburger von ihr ab. Danach vertraute sich das Opfer den Sicherheitsbehörden an, die den Mann daraufhin festnahmen.