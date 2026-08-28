Riesentöter Berndorf schlug wieder zu – 5:1!

„Hat es viele Jahre nicht mehr gegeben“

„In Summe ist es natürlich viel zu hoch ausgegangen. Aus unserer Sicht war es ein X, mit Vorteilen für uns auf einen Sieg. So tut es für den Moment natürlich sehr weh, weil am Ende jeder Schuss ein Treffer war. Aber jetzt heißt es aufrichten und nächste Woche wieder Gas geben“, meinte Innerhofer nach der ersten Niederlage der Wildkogler. Baier strahlte indes: „Das sind natürlich Bonuspunkte für uns, mit denen nicht zu rechnen war. Wir sind mächtig stolz! So etwas hat es in Berndorf viele Jahre lang nicht mehr gegeben.“