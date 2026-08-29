Pkw überschlägt sich und blockiert Fahrbahn

Ein 25-jähriger Pongauer wurde am Samstagfrüh bei einem Unfall auf der B159 verletzt. Sein Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb mitten auf der Straße liegen. Die B159 war rund eine Stunde komplett gesperrt.
Ein 25-jähriger Pongauer ist am Samstagfrüh bei einem Verkehrsunfall auf der B159 leicht verletzt worden. Der Mann war gegen 5.00 Uhr nachts aus bisher unbekannter Ursache über die Gegenfahrbahn auf eine Böschung geraten.
Sein Auto überschlug sich und kam anschließend mitten auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Krankenhaus Schwarzach gebracht.
Ein Alkotest verlief negativ. Für die Unfallaufnahme und Bergung musste die B159 rund eine Stunde komplett gesperrt werden.
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