Sogar Blinde sind gegen neue Warnglocke für Blinde

„Anders als behauptet, war das Läutewerk gar nicht mit uns abgesprochen und wir haben dieses auch nicht gefordert“, sagt dazu Josef Schinwald, Obmann des Blinden- und Sehbehindertenverbands. „Wenn wir uns etwas wünschen könnten, dann wäre das ein System wie bei den Ampeln in der Stadt Salzburg“, sagt er zur „Krone“ und ergänzt: „Außerdem gehen ja nicht Hunderte Blinde pro Tag über diese Kreuzung.“