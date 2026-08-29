Neubauer setzte sich zum dritten Mal die Krone auf

„Was soll ich sagen? Dass ich noch einmal Rallye-Staatsmeister werde, daran hätte ich vor ein paar Monaten nicht gedacht. Ich glaube aber, dass da schon auch ein bisschen das Glück der Tüchtigen dabei war“, strahlte der 38-Jährige. Der Salzburger und seine Co-Pilotin Ursula Gaßner kamen aus dem Titel-Dreikampf bei der 1000-Hügel-Rallye im Wechselland als klare Sieger hervor. Die Konkurrenten Simon Wagner und Michael Lengauer schossen sich mit Ausflügen in die Botanik selbst ins Aus. Mit sechs von 14 Bestzeiten fuhr Neubauer in seinem Toyota GR Yaris Rally2 souverän zum Rallye-Sieg und seinem dritten Staatsmeistertitel.