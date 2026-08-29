Feuerwehr holte verletzten Lkw-Fahrer aus Kabine

Zu einem ungewöhnlichen technischen Einsatz rückte die Feuerwehr Wals-Siezenheim am Freitagvormittag aus. Ein Lkw-Fahrer musste auf einer Baustelle medizinisch versorgt werden, konnte allerdings aufgrund der hohen Sitzposition von der Rettung nicht aus der Kabine befreit werden ...
Besonders wichtig war es bei dem Einsatz, den Lkw-Fahrer schnell, aber schonend aus seinem Schwerfahrzeug zu holen, wie die Freiwillige Feuerwehr Wals-Siezenheim mitteilte. Deshalb rief das Rote Kreuz die Floriani zur Unterstützung.
Mit 14 Personen rückte der Löschzug Siezenheim um 9.33 Uhr zum Einsatz aus. Nach kurzer Abstimmung gelang es, den Fahrer auf einer Schaufeltrage zu sichern und mithilfe eines Teleskopladers auf den Boden abzusenken.
Für den Fahrer ging es im Anschluss in den Rettungswagen, wo er sofort von einem Notarzt versorgt wurde. Die Feuerwehr war nach knapp einer halben Stunde mit ihrem Einsatz fertig.
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