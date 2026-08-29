KPÖ sorgt sich ausgerechnet um blauen Mitarbeiter

Darum springen jetzt ausgerechnet die Kommunisten dem Ex-FPÖ-Mitarbeiter zur Seite. Natalie Hangöbl brachte die Anfrage an den Landesrat ein. „Wir haben arbeitsrechtliche Bedenken, beispielsweise beim Ausräumen des Büros in seiner Abwesenheit“, lässt die KPÖ-Landtagsklub-Vorsitzende wissen. Ob Fürweger derlei Anfragen in Personalangelegenheiten beantworten muss, ist fraglich. Sechs Wochen hat der FPÖ-Landesrat jedenfalls dafür Zeit zu reagieren.