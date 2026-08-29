Tauern-Route schwitzt auch heute unter Blechlawine

Die Nebenstraßen und damit auch die A10-Gemeinden sollen durch Abfahrts- und Durchfahrtssperren geschützt werden. Bis Samstagabend ist mit wellenweise dichtem Verkehr zu rechnen, Entspannung kommt meist erst am späten Abend. Am gestrigen Freitag staute es sich am frühen Abend vom Knoten Walserberg bis nach Hallein. Selbiges Szenario dürfte auch am Samstag eintreten.