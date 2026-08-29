Tauern-Route schwitzt auch heute unter Blechlawine

Der Reiseverkehr fordert das Bundesland Salzburg am Samstag weiter. Auf der A10 Tauernautobahn staut es sich vor allem in Richtung Deutschland, zusätzlich belasten Baustellenbereiche und Blockabfertigungen den Verkehrsfluss. Die Nebenstraßen sollen durch Abfahrts- und Durchfahrtssperren entlastet werden.
Salzburg bleibt am Samstag ein Brennpunkt im Reiseverkehr. Auf der A10 machte sich vor allem der Rückreiseverkehr Richtung Salzburg bemerkbar. Nach einem Unfall im Baustellenbereich zwischen Hüttau und Reittunnel kam es zu zusätzlichen Verzögerungen, danach staute es sich auch vor dem Helbersbergtunnel.
Gleichzeitig sind weiter Urlauber Richtung Süden unterwegs, was den Korridor nach Kärnten, Italien und Slowenien belastet. Am Walserberg und auf der A10 im Zentralraum ist ebenfalls mit zähem Verkehr zu rechnen.
Die Nebenstraßen und damit auch die A10-Gemeinden sollen durch Abfahrts- und Durchfahrtssperren geschützt werden. Bis Samstagabend ist mit wellenweise dichtem Verkehr zu rechnen, Entspannung kommt meist erst am späten Abend. Am gestrigen Freitag staute es sich am frühen Abend vom Knoten Walserberg bis nach Hallein. Selbiges Szenario dürfte auch am Samstag eintreten.
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