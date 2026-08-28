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„Er bringt viel mit“

Großes Talent von Red Bull Salzburg feierte Debüt

Red Bull Salzburg
28.08.2026 23:41
Teo Hupfauf stand erstmals für den FC Liefering zwischen den Pfosten.
Teo Hupfauf stand erstmals für den FC Liefering zwischen den Pfosten.(Bild: GEPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Mit 16 Jahren feierte Tormann-Talent Teo Hupfauf am Freitagabend sein Debüt in der 2. Liga für den FC Liefering. Trainer Danny Galm sprach nach dem knappen Sieg in Voitsberg über seinen Schützling. Austria Salzburg steht indes vor einer Rückholaktion eines ehemaligen Stammspielers. 

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Emotion, Leidenschaft und Power bis zum Schluss sah Liefering-Trainer Danny Galm von seiner Mannschaft am Freitagabend in der 2. Liga bei Voitsberg. In der fünften Minute der Nachspielzeit besorgte Kenneth Adejenughure den Treffer zum 3:2-Endstand. Damit bleibt Liefering in diesem Kalenderjahr in der zweithöchsten Spielklasse auswärts ungeschlagen.

Danny Galm war nur mit dem Ergebnis und der Einstellung seiner Mannschaft in Voitsberg ...
Danny Galm war nur mit dem Ergebnis und der Einstellung seiner Mannschaft in Voitsberg zufrieden.(Bild: GEPA)

„Wir geben ihm die nötige Zeit“
„Aber das war kein gutes Fußballspiel von uns. Da sind wir sehr selbstkritisch“, sagte Galm, der mit Innenverteidiger Dovas Grudzinskas (17) und Tormann Teo Hupfauf (16) zwei Debütanten sah. Erstgenannter kam zu seiner Premiere, weil in der Innenverteidigung nach etwas mehr als einer Stunde Not am Mann war. Zweitgenannter gilt als große Tormann-Hoffnung in der Bullen-Akademie.

„Er bringt viel mit. Wir geben ihm die nötige Zeit“, sagte sein Coach, der sich diesbezüglich auch mit seinem eigenen Tormanntrainer Heinz Arzberger und Alexander Walke, der Hupfauf bei Kooperationsklub Salzburg betreut, in stetigem Austausch befindet.

Teo Hupfauf kannte seinen Trainer Galm schon aus der U18.
Teo Hupfauf kannte seinen Trainer Galm schon aus der U18.(Bild: GEPA)

Zu hoch wollte Galm das Debüt des 16-Jährigen, der im Juli im Trainingslager der Bullen dabei war, nicht hängen. „Bei uns gibt es keine Nummer eins.“ Mit jetzt Hupfauf, Jonas Winklhofer, Benjamin Ozegovic (Routinier mit 27), und Nikola Sarcevic setzte Galm heuer schon vier Tormänner in fünf Zweitliga-Partien ein. Sarcevic selbst muss aktuell aufgrund einer Handgelenksverletzung passen, gab zuletzt beim Training von Red Bull Salzburg den Coach für die Schlussmänner neben Walke.  

„Das wäre eine Win-win-Situation“
Die Austria verlor wie im Frühjahr mit 0:1 bei St. Pölten. „Es war ein Unentschieden-Spiel“, resümierte Trainer Christian Schaider. Kurz vor dem Ende der Transferphase bahnt sich eine Rückkehr an. Weil Gabriel Marusic noch vor dem Abgang steht, möchte die Austria Ex-Innenverteidiger Sebastian Aigner zurückholen.

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Dieser wollte eine neue Herausforderung annehmen, hatte deshalb nicht verlängert. Dazu soll es nun doch noch kommen. „Wir kennen ihn, er kennt uns. Für beide Seiten wäre es eine Win-win-Situation“, sagte Schaider. 

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