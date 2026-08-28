Großes Talent von Red Bull Salzburg feierte Debüt

Mit 16 Jahren feierte Tormann-Talent Teo Hupfauf am Freitagabend sein Debüt in der 2. Liga für den FC Liefering. Trainer Danny Galm sprach nach dem knappen Sieg in Voitsberg über seinen Schützling. Austria Salzburg steht indes vor einer Rückholaktion eines ehemaligen Stammspielers.
Emotion, Leidenschaft und Power bis zum Schluss sah Liefering-Trainer Danny Galm von seiner Mannschaft am Freitagabend in der 2. Liga bei Voitsberg. In der fünften Minute der Nachspielzeit besorgte Kenneth Adejenughure den Treffer zum 3:2-Endstand. Damit bleibt Liefering in diesem Kalenderjahr in der zweithöchsten Spielklasse auswärts ungeschlagen.
„Wir geben ihm die nötige Zeit“
„Aber das war kein gutes Fußballspiel von uns. Da sind wir sehr selbstkritisch“, sagte Galm, der mit Innenverteidiger Dovas Grudzinskas (17) und Tormann Teo Hupfauf (16) zwei Debütanten sah. Erstgenannter kam zu seiner Premiere, weil in der Innenverteidigung nach etwas mehr als einer Stunde Not am Mann war. Zweitgenannter gilt als große Tormann-Hoffnung in der Bullen-Akademie.
„Er bringt viel mit. Wir geben ihm die nötige Zeit“, sagte sein Coach, der sich diesbezüglich auch mit seinem eigenen Tormanntrainer Heinz Arzberger und Alexander Walke, der Hupfauf bei Kooperationsklub Salzburg betreut, in stetigem Austausch befindet.
Zu hoch wollte Galm das Debüt des 16-Jährigen, der im Juli im Trainingslager der Bullen dabei war, nicht hängen. „Bei uns gibt es keine Nummer eins.“ Mit jetzt Hupfauf, Jonas Winklhofer, Benjamin Ozegovic (Routinier mit 27), und Nikola Sarcevic setzte Galm heuer schon vier Tormänner in fünf Zweitliga-Partien ein. Sarcevic selbst muss aktuell aufgrund einer Handgelenksverletzung passen, gab zuletzt beim Training von Red Bull Salzburg den Coach für die Schlussmänner neben Walke.
„Das wäre eine Win-win-Situation“
Die Austria verlor wie im Frühjahr mit 0:1 bei St. Pölten. „Es war ein Unentschieden-Spiel“, resümierte Trainer Christian Schaider. Kurz vor dem Ende der Transferphase bahnt sich eine Rückkehr an. Weil Gabriel Marusic noch vor dem Abgang steht, möchte die Austria Ex-Innenverteidiger Sebastian Aigner zurückholen.
Dieser wollte eine neue Herausforderung annehmen, hatte deshalb nicht verlängert. Dazu soll es nun doch noch kommen. „Wir kennen ihn, er kennt uns. Für beide Seiten wäre es eine Win-win-Situation“, sagte Schaider.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.