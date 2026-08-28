Großes Talent von Red Bull Salzburg feierte Debüt

Zu hoch wollte Galm das Debüt des 16-Jährigen, der im Juli im Trainingslager der Bullen dabei war, nicht hängen. „Bei uns gibt es keine Nummer eins.“ Mit jetzt Hupfauf, Jonas Winklhofer, Benjamin Ozegovic (Routinier mit 27), und Nikola Sarcevic setzte Galm heuer schon vier Tormänner in fünf Zweitliga-Partien ein. Sarcevic selbst muss aktuell aufgrund einer Handgelenksverletzung passen, gab zuletzt beim Training von Red Bull Salzburg den Coach für die Schlussmänner neben Walke.