Haakon und Mette-Marit wieder zurück im Spital

Es sind bange Stunden für Norwegens Königsfamilie: Nachdem sich der Gesundheitszustand von König Harald deutlich verschlechtert hat, versammelte sich die Familie am Donnerstag im Rikshospitalet in Oslo. Am Abend kehrten Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit überraschend noch einmal ins Krankenhaus zurück.
Der Gesundheitszustand des 89-jährigen Königs war zuvor als „sehr ernst“ beschrieben worden. Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit verließen das Krankenhaus kurz nach 16 Uhr zunächst und fuhren zurück zu ihrem Wohnsitz Skaugum. Auch Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus verließen das Spital am Nachmittag.
Familie nach nur wenigen Stunden wieder zurück
Gegen 19.30 Uhr fuhr schließlich auch Königin Sonja vom Rikshospitalet zurück. Sie hatte sich seit 9 Uhr morgens dort aufgehalten. Kurz danach kehrte das Kronprinzenpaar wieder ins Krankenhaus zurück, wie der norwegische Sender NRK berichtet.
Auch weitere Familienmitglieder waren am Donnerstag im Krankenhaus. Prinzessin Astrid, die Schwester des Königs, hielt sich dort ebenfalls auf, verließ das Spital allerdings kurz vor 14.30 Uhr. Kronprinz Haakon und die Königin sagten zudem sämtliche Termine ihres jeweiligen Programms ab.
Auch Marius Borg Høiby, der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, wurde am Donnerstag im Rikshospitalet gesehen. Er verließ das Krankenhaus kurz nach 15.50 Uhr. Sein Verteidiger Petar Sekulic wollte sich zu dem Besuch nicht äußern. Er erklärte lediglich: „Er steht weiterhin unter elektronisch überwachtem Hausarrest.“
„Auch eine ganz normale Familie“
Der Autor und Kommentator Harald Stanghelle bezeichnete König Harald gegenüber dem Sender als ausgesprochen familienverbunden. Der Monarch sei ein Mensch, den er als „familienliebend“ bezeichnen würde. Das sei in königlichen Kreisen keineswegs selbstverständlich.
„Es ist die Familie, die zusammenkommt. Das ist die erste Familie des Landes. Aber es ist auch eine ganz normale Familie, die sich am Krankenbett eines Familienoberhaupts versammelt, das ihnen sehr, sehr viel bedeutet und das sie aufrichtig lieben“, sagte Stanghelle.
Bereits am Mittwoch hatten sich große Teile der Königsfamilie im Rikshospitalet eingefunden.
König wird wegen Blutkrankheit behandelt
König Harald wird seit mehreren Wochen mit Kortison wegen der Bluterkrankung hämolytische Anämie behandelt. Die Erkrankung führt dazu, dass rote Blutkörperchen schneller abgebaut werden, als der Körper sie ersetzen kann.
Die Professorin und Seniorforscherin am norwegischen Gesundheitsinstitut, Anette Hylen Ranhoff, hatte zuvor erklärt, dass beim König zugrunde liegende Erkrankungen das Krankheitsbild zusätzlich erschwerten. Dies sei bei älteren Menschen nicht ungewöhnlich.
„Ich bin, glaube ich, wie die meisten anderen besorgt. Das ist schließlich unser lieber König“, sagte Ranhoff am Montag.
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