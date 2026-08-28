One Year Before the Election
Poll: FPÖ Pulls Ahead of ÖVP in Upper Austria as Well
One year before the state election in Upper Austria, a new Spectra poll paints a clear picture: The FPÖ is six points ahead of the ÖVP, and the Greens have overtaken the SPÖ. Political scientist Peter Filzmaier explains what the numbers mean—and why he doesn’t yet consider the race for first place in the state to be decided.
The political landscape in Upper Austria appears to be shifting. And right off the bat, a note on transparency: The poll by the Linz-based polling firm Spectra, which we’re reporting on here, was commissioned by the Greens’ state parliamentary caucus and made available to the “Krone.”
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