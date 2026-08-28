Kommt der Installateur künftig mit dem Drucker?

Damit ergibt sich eine Verschlechterung gegenüber der jetzigen Regelung, denn diese ermöglicht eine Rechnungslegung auch per E-Mail, im neuen Gesetz ist die Papierform zwingend. Es sei davon auszugehen, das jeder Installateur, mobile Friseur, Masseur, Tierarzt oder andere mobile Dienstleister zwingend einen mobilen Drucker mitführen müssen, sagt Markus Bernhart, Geschäftsführer von „ready2order“, ein Anbieter für Kassensysteme und Bezahllösungen für kleine Unternehmen.