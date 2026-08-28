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Crystal Palace gegen ManCity – ab 21 Uhr LIVE

Premier League
28.08.2026 05:23
Manchester Citys Erling Haaland
Manchester Citys Erling Haaland(Bild: EPA/PETER POWELL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zweiter Spieltag der englischen Premier League. Crystal Palace empfängt Manchester City, wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Wir wünschen ein spannendes Spiel und gute Unterhaltung!

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