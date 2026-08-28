Bleiben Obstbauern heuer auf Äpfeln sitzen?

Ketten seien Produzenten treu

Ob die Größe für die Anforderungen des Handels ausreichen wird, wird sich zeigen. Die österreichischen Handelsketten seien den heimischen Produzenten sehr treu, meint Plemenschits. Schließlich würden sie gern mit Regionalität werben. Aber die Versuchung sei groß, auf ausländische Ware zurückzugreifen, wenn in rund einem halben Jahr die Ernte in der „südlichen Hemisphäre“ beginne und dort die „Zielgrößen“ verfügbar seien. Hinzu komme, dass in Europa in den Lagern noch „alte“ Ware liege und jetzt neue dazukomme. „Das drückt auf den Preis“, so Plemenschits.