„Bringt nichts, können uns gar nichts drum kaufen“

Stephan Helm (Austria-Trainer):

„Wir haben einige Situationen kreiert, da musst du einfach ein Tor erzielen. Und dann denke ich, wäre das noch mal richtig spannend geworden, weil man hat doch gemerkt, dass der Gegner in einigen Phasen Probleme mit uns hatte. Trotzdem muss man sagen, ab der 60. Minute konnten wir nicht mehr ganz die Pace halten. Das ist aber auch dem geschuldet, weil man brutal viel investieren muss, um diese Mannschaft zu beschäftigen. Wir haben dann frische Kräfte gebracht, um ein zusätzliches Offensivspiel auf den Platz zu bringen. Aber da sind sie dann einfach zu stabil gewesen. Im Moment sind wir natürlich enttäuscht. Aber trotzdem glaube ich, dass wir aus diesen letzten sechs Wochen sehr viel mitnehmen können.“