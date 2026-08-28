Forstobmann: „Die paar Tropfen retten keinen Wald“

41 Prozent Fläche sind in Niederösterreich mit Wald bedeckt, in Österreich sind es sogar 48 Prozent. „Der Wald hat mit seiner Multifunktionalität bei uns für die gesamte Gesellschaft eine besonders hohe Bedeutung – nicht nur als Klimaanlage oder als Rückzugsort“, betont Waldverbandsobmann Franz Fischer, der 35.000 Waldbesitzer in Niederösterreich vertritt.