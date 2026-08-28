Forstobmann: „Die paar Tropfen retten keinen Wald“

So schlimm war es im Forst noch nie! Dennoch appelliert Wald- verbandsobmann Franz Fischer an die Besitzer, die Hoffnung nicht aufzugeben und weiterhin engagiert aufzuforsten: „Wir tun das für unsere Kinder und unsere Enkel – für unsere Zukunft!“
41 Prozent Fläche sind in Niederösterreich mit Wald bedeckt, in Österreich sind es sogar 48 Prozent. „Der Wald hat mit seiner Multifunktionalität bei uns für die gesamte Gesellschaft eine besonders hohe Bedeutung – nicht nur als Klimaanlage oder als Rückzugsort“, betont Waldverbandsobmann Franz Fischer, der 35.000 Waldbesitzer in Niederösterreich vertritt.
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