Finanzen: So will das Land weiter Schulden abbauen

Doskozil verweist auf klaren Budgetpfad

Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist das ein Beleg dafür, dass die Umsetzung des im Vorjahr beschlossenen Stabilitätspakets planmäßig verläuft: „Wir haben einen klaren Budgetpfad festgelegt und halten ihn ein.“ Schulden sollen weiter abgebaut werden: Der Darlehensstand von aktuell rund 550 Millionen Euro soll bis Jahresende um weitere 20 Millionen Euro sinken. Doskozil verweist auch auf das Haushaltsstabilitätsgesetz, das die direkte Landesverschuldung bis 2028 mit 600 Millionen Euro begrenzt. Ausgenommen davon ist die Gesundheitsversorgung. „Wir sparen, wo es vernünftig ist, aber nicht bei Leistungen, auf die die Menschen angewiesen sind“, so Doskozil.