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Land soll Jungen das Eigenheim mitfinanzieren

Burgenland
27.08.2026 18:04
Das Land soll jungen Menschen den Hausbau finanziell erleichtern (Symbolfoto)
Das Land soll jungen Menschen den Hausbau finanziell erleichtern (Symbolfoto)(Bild: P. Huber)
Porträt von Christoph Miehl
Von Christoph Miehl

Die ÖVP fordert 10.000 Euro Startkapital für junge Menschen, wenn sich diese ein erstes Zuhause schaffen wollen. Außerdem soll das Land auch teilweise für die Kredite bürgen.

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Die Schaffung des ersten Eigenheims – Haus oder Wohnung – ist für junge Menschen oft mit finanziellen Hürden verbunden. Selten sind die dafür notwendigen Summen vorhanden oder es fehlt am notwendigen Eigenkapital für den Kredit. Aus Sicht der ÖVP soll in solchen Fällen künftig das Land einspringen. Gefordert wird, dass junge Menschen, die sich ein erstes Zuhause schaffen wollen, künftig 10.000 Euro als Startkapital erhalten sollen.

Bürgschaft, wenn Kapital fehlt
Zusätzlich soll das Land mit einer Eigenkapital-Garantie jungen Menschen helfen, eine Finanzierung für das Eigenheim zu bekommen. Natürlich gehe es dabei nicht darum, riskante Kredite zu ermöglichen, betont JVP-Landesobmann Daniel Heintz. Die ersten eigenen vier Wände sollten aber nicht scheitern, nur weil das Eigenkapital fehle.

Kritik an Darlehen-Rückkauf
ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl übt in dem Zusammenhang auch Kritik an der vorzeitigen Rückzahlung der Wohnbaudarlehen. Mindestens 200 Millionen Euro würden dem Land dadurch langfristig verloren gehen. „200 Millionen Euro entsprechen 20.000 Mal 10.000 Euro Startkapital“, so Strobl.

85 Millionen Euro Entlastung
SPÖ-Wohnbausprecher LAbg. Kilian Brandstätter weist dies zurück: Der vorzeitige Rückkauf bedeute eine direkte Entlastung von rund 85 Millionen Euro für 12.674 Fördernehmer. Andere Bundesländer hätten die Darlehen hingegen an Banken und Investoren verkauft. „Bei uns stehen die Menschen im Mittelpunkt“, so Brandstätter. 

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