Land soll Jungen das Eigenheim mitfinanzieren

Die Schaffung des ersten Eigenheims – Haus oder Wohnung – ist für junge Menschen oft mit finanziellen Hürden verbunden. Selten sind die dafür notwendigen Summen vorhanden oder es fehlt am notwendigen Eigenkapital für den Kredit. Aus Sicht der ÖVP soll in solchen Fällen künftig das Land einspringen. Gefordert wird, dass junge Menschen, die sich ein erstes Zuhause schaffen wollen, künftig 10.000 Euro als Startkapital erhalten sollen.