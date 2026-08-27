Die blauen Flecken? „Sie hat sich öfter angehaut“

„Ich weiß nicht, was sie damit bezwecken will“

Auch der Vorsitzenden scheint es langsam zu bunt zu werden. „Sie können sich hier verantworten, wie Sie möchten. Sie müssen auch nichts sagen. Aber bitte antworten Sie so, dass Sie unsere Intelligenz nicht beleidigen!“ Der Mann nickt und erklärt, warum es zur Trennung im Vorjahr kam. „Ich hatte die Streitereien satt, wollte weg, hatte eine neue Freundin. Ab dem Zeitpunkt haben diese haltlosen Vorwürfe angefangen. Was sie damit bezwecken will, weiß ich nicht.“