Bus- und Radfahrer in Eisenstadt auf dem Vormarsch

In Eisenstadt wird mehr mit dem Stadtbus und dem Fahrrad gefahren. Das zeigt eine Mobilitätsbefragung, welche die BOKU im Auftrag der Stadt durchgeführt hat. Im Vergleich zur letzten derartigen Befragung 2013 – als es noch keinen Stadtbus gab – hat sich der Prozentsatz der Öffi-Nutzer verachtfacht. Bei Fahrrad und E-Scooter gab es eine Verdreifachung. Allerdings wird weniger zu Fuß gegangen. Aber es sind auch weniger Menschen mit dem Auto unterwegs. Waren 2013 noch 57 Prozent der Befragten „automobil“, so sind es jetzt knapp 50 Prozent.