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Mobilitätsbefragung

Bus- und Radfahrer in Eisenstadt auf dem Vormarsch

Burgenland
28.08.2026 07:00
Der Stadtbus ist seit Jahren auf Erfolgskurs.
Der Stadtbus ist seit Jahren auf Erfolgskurs.(Bild: Peter Opitz/ Krone KREATIV)
Porträt von Christoph Miehl
Von Christoph Miehl

Weniger Auto, mehr Öffi in der Landeshauptstadt: Eine aktuelle Befragung bestätigt den Effekt des Stadtbusses. Für die Stadtgemeinde eine Bestätigung des Wegs: „Sehen, dass die Strategie funktioniert.“

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In Eisenstadt wird mehr mit dem Stadtbus und dem Fahrrad gefahren. Das zeigt eine Mobilitätsbefragung, welche die BOKU im Auftrag der Stadt durchgeführt hat. Im Vergleich zur letzten derartigen Befragung 2013 – als es noch keinen Stadtbus gab – hat sich der Prozentsatz der Öffi-Nutzer verachtfacht. Bei Fahrrad und E-Scooter gab es eine Verdreifachung. Allerdings wird weniger zu Fuß gegangen. Aber es sind auch weniger Menschen mit dem Auto unterwegs. Waren 2013 noch 57 Prozent der Befragten „automobil“, so sind es jetzt knapp 50 Prozent.

„Strategie wirkt“
Bürgermeister Thomas Steiner freut sich über die Entwicklung, auch wenn der Stadtbus mit 1,2 Millionen Euro pro Jahr „eine Stange Geld“ koste: „Wir haben in den vergangenen Jahren sehr bewusst in Alternativen zum Auto investiert. Jetzt sehen wir schwarz auf weiß: Diese Strategie wirkt.“

Schüler gehen viel zu Fuß
Wenig überraschend nutzen vor allem Schüler und Studierende verstärkt Bus, Bahn und BAST, anstatt in den Pkw (als Beifahrer) zu steigen. Kurze Wege legen sie oft zu Fuß zurück. Bei den Stadtbewohnern und Erwerbspendlern gebe es hier noch Luft nach oben, meinen die BOKU-Experten Juliane Stark und Reinhard Hössinger. Diese würden Strecken bis drei Kilometer oftmals noch mit dem Auto bewältigen.

Mattersburger Straße erst der Start?
Die Stadt will nun verstärkt auf Bewusstseinsbildung setzen, um noch mehr zum Umstieg zu bringen. Außerdem wird seit einem Jahr gemeinsam mit dem Land ein Mobilitätskonzept für die Stadt und die gesamte Region erarbeitet. Ein Produkt daraus: Der einspurige Pilotversuch in der Mattersburger Straße. 

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