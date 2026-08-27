Land will Verbindungen bei Schulbussen verbessern

In etwas mehr als einer Woche beginnt für rund 34.000 Kinder und Jugendliche im Burgenland wieder die Schule. Zirka zehn Prozent von ihnen legen den Weg dahin zu Fuß oder mit dem Rad zurück. Fast 20 Prozent werden mit dem Auto vor die Bildungseinrichtungen chauffiert oder nutzen es selbst. Und 65 Prozent wählen den Schulbus. Um die Mobilitätsbedürfnisse genauer zu erforschen, wurden im Rahmen eines landesweiten Pilotprojekts rund 4000 Schüler an mehr als 30 Schulen befragt. Zusätzlich wurden Unterrichtszeiten sowie Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Busse analysiert. Die erhobenen Daten bilden nun eine fundierte Grundlage für Optimierungsmöglichkeiten.