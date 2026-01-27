ÖVP fordert Schuldenbremse im Verfassungsrang

SPÖ: „Keine seriöse Budgetpolitik“

Doch die Chancen auf eine Umsetzung sind sehr gering: „Diese Aussagen sind ein weiterer Beweis dafür, dass es nicht um seriöse Budgetpolitik geht, sondern ausschließlich um das Produzieren von Schlagzeilen ohne Substanz“, kontert SPÖ-Klubchef Roland Fürst. Die ÖVP habe im Landtag ausreichend Gelegenheit gehabt, sich konstruktiv zum Budgetkurs einzubringen. Im Nachhinein eine Schuldenbremse im Verfassungsrang zu fordern, sei reines politisches Theater. „Das Haushaltsstabilitätsgesetz ist klar und verbindlich“, erklärt Fürst. Auch ohne Verfassungsrang sei es ein Gesetz, an das man sich zu halten habe.