Voodoo-Drogendealerfamilie muss nun hinter Gitter

Fünf, vier und drei Jahre

Schlussendlich schnappte die Falle im März dennoch zu. Seither saß das Familientrio in U-Haft – bis zum Prozess am Donnerstag. Der war eigentlich bis 16 Uhr anberaumt, doch schon am Vormittag waren die rechtskräftigen Urteile gefällt: Fünf Jahre für den Sohn, drei Jahre für den Vater und vier Jahre Haft für die Mutter.