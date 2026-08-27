Wird die Stadt jetzt schmutziger oder effizienter?

Nach der Aufregung um Einsparungen bei der Stadtreinigung meldet sich nun Personalreferentin und SP-Stadtvize Merima Zukan zu Wort. Sie widerspricht dem Eindruck, die Stadt würde bei der Sauberkeit den Rotstift ansetzen. Die bekannt gewordenen Maßnahmen seien keine Kürzungen der Reinigungsleistung, sondern Teil einer organisatorischen Neuaufstellung.
Wie berichtet, wurden die Abläufe in der Innenstadt zuletzt deutlich verändert. Die Landstraße wird nicht mehr alle zwei, sondern nur noch alle drei Wochen durchgewaschen, dabei kommen statt drei nur noch zwei Wasserwägen zum Einsatz. Auch Mistkübel werden zu bestimmten Zeiten seltener entleert, zudem wurden Wochenend-Überstunden der Reinigungskräfte gestrichen. VP-Stadtvize Martin Hajart sprach deshalb von „Sparen am falschen Fleck“. Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) zeigte sich überrascht und forderte, die Maßnahmen sofort rückgängig zu machen.
Effizienter zu arbeiten bedeutet nicht, weniger zu leisten. Der Anspruch an die Sauberkeit der Stadt ist unverändert hoch.
Merima Zukan, Linzer SP-Vizebürgermeisterin
Eigene Fachabteilung wurde geschaffen
Zukan sieht die Sache anders. Hintergrund sei die Neustrukturierung des Geschäftsbereichs im April und die Schaffung einer eigenen Fachabteilung für Stadtreinigung. Dabei seien Arbeitsabläufe und Diensteinteilungen unter die Lupe genommen worden.
„Wenn notwendig, werden wir nachsteuern“
„Mein Auftrag ist es, Einsparungspotenziale zu nutzen und mit den öffentlichen Geldern verantwortungsvoll umzugehen“, erklärt sie. Dazu gehöre auch die Prüfung, „wann und wo unsere Mitarbeiter tatsächlich gebraucht werden und wie wir ihre Arbeit bestmöglich organisieren können“. Seit der Umstellung werde der Zustand regelmäßig überprüft, eine Verschlechterung sei bislang nicht festgestellt worden. Zukan kündigt dennoch an: „Sollten sich Anpassungen als notwendig erweisen, werden wir nachsteuern.“
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