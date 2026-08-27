Wird die Stadt jetzt schmutziger oder effizienter?

Wie berichtet, wurden die Abläufe in der Innenstadt zuletzt deutlich verändert. Die Landstraße wird nicht mehr alle zwei, sondern nur noch alle drei Wochen durchgewaschen, dabei kommen statt drei nur noch zwei Wasserwägen zum Einsatz. Auch Mistkübel werden zu bestimmten Zeiten seltener entleert, zudem wurden Wochenend-Überstunden der Reinigungskräfte gestrichen. VP-Stadtvize Martin Hajart sprach deshalb von „Sparen am falschen Fleck“. Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) zeigte sich überrascht und forderte, die Maßnahmen sofort rückgängig zu machen.