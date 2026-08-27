Was Linz beim Hauptbahnhof bis heute nicht schafft

Bessere Erreichbarkeit

Das soll sich nach dem Willen der Grünen ändern. Sie bringen einen zweiten Zugang ins Spiel. Anlass dafür sind die Pläne für ein neues Stadtquartier bei der Unionkreuzung. Nachdem die Eigentumsfragen geklärt wurden, wollen die ÖBB gemeinsam mit der Stadt das Areal zwischen Unionkreuzung und Anzengruberstraße in den kommenden Jahren entwickeln. Für Grünen-Klubobmann Helge Langer wäre das die Gelegenheit, auch die Erreichbarkeit des Hauptbahnhofs neu zu denken.