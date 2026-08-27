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Auslosung der Champions League mit LASK ab 18 Uhr

Champions League
27.08.2026 05:48
Real Madrid, Bayern München und Co.: Es winkt eine Traum-Auslosung für den LASK.
Real Madrid, Bayern München und Co.: Es winkt eine Traum-Auslosung für den LASK.(Bild: Krone-Collage/EPA/Quique Garcia, GEPA, AP/Matthias Schrader)
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Auslosung der Ligaphase der Champions League! Auf welche Mannschaften trifft der LASK? Wir berichten live – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Im Grimaldo Forum zu Monaco trifft sich Europas Fußball-Prominenz und ist dabei jedes Jahr aufs Neue aufgeregt. In der Auslosung der Ligaphase der Champions League entscheiden sich am Donnerstagabend die acht Gegner von Österreichs Meister. Der LASK wird aus Topf vier gezogen.

(Bild: GEPA)

„Wir werden Außenseiter sein“, stellte Trainer Didi Kühbauer nach dem heroischen 5:1-Erfolg über Celtic Glasgow klar. Wunschgegner habe er keine. „Wir nehmen eh das, wie es kommt. Und wenn Real Madrid dabei ist, wunderbar. Ich meine, die Champions League werden wir nicht gewinnen, das ist einmal gewiss. Aber wir wollen dann diese Spiele genießen mit dem Publikum.“

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Gezogen wird bei der Auslosung nur der Klubname, die acht Gegner ordnet anschließend eine Software zu. Jedes Team bekommt aus jedem der vier Töpfe zwei Gegner – vier Spiele zu Hause, vier auswärts. Zwei Beschränkungen gelten: Klubs aus demselben Verband können nicht gegeneinander gelost werden. Kein Team trifft auf mehr als zwei Gegner aus demselben Land. 

Start am 8. September
Die Ligaphase beginnt bereits am 8. September, der erste Spieltag streckt sich von Dienstag bis Donnerstag. Am 27. Jänner endet die Ligaphase mit 18 zeitgleichen Spielen. Die besten acht Teams ziehen direkt ins Achtelfinale ein, die Plätze 9 bis 24 spielen in Play-offs die restlichen acht Plätze aus. Das Endspiel findet am 5. Juni 2027 im Estadio Metropolitano in Madrid statt.

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