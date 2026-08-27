Größte Reederei der Welt spaltet eine Gemeinde

Ortschef trat zurück

Fast zeitgleich mit dem Start der Petition verkündete Bürgermeister Alois Six (ÖVP) seinen Rücktritt nach nur sechs Jahren – wir berichteten. „Dieser Schritt ist mir nicht leichtgefallen, ist aber eine bewusste persönliche Entscheidung mit Blick auf die kommenden Jahre“, wollte der Ortschef nicht auf Gerüchte eingehen. So soll Six das Terminal ablehnen, die ÖVP sich bei dem Thema uneinig sein. „Es wurde aus der Wirtschaft auf ihn enormer Druck aufgebaut, um gegen die Interessen der Vöcklamarkter zu stimmen, weswegen er zurücktrat“, so ein örtlicher Unternehmer zur „Krone“, der das Terminal auch ablehnt: „Durch die Vollautomatisierung werden nur wenige Arbeitsplätze entstehen, dafür müssten sehr viele Menschen leiden.“