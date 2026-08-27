„Krone“-Tipp: Sommer-Highlights im Eventkalender

Ferienendspurt: Eine großartige Veranstaltung jagt die nächste in Oberösterreich. Die „Krone“ hat die Schmankerl für das Wochenende herausgesucht und präsentiert auch gleich zwei davon selbst: Christina Stürmer kommt in den Linzer Posthof und beim MusikfestiWels geben sich nationale und internationale Interpreten die Klinke in die Hand. Eine Vollmondfahrt auf den Krippenstein lädt zum Träumen ein.