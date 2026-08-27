Hund ging auf Artgenosse und dessen Halterin los

Auch Frau mehrmals gebissen

Als die 40-Jährige einschritt, um die beiden Tiere voneinander zu trennen, wurde sie von dem unangeleinten Hund attackiert und mehrmals gebissen. Die Tiere konnten erst voneinander getrennt werden, als der 52-Jährige schließlich am Ort des Geschehens eintraf und seinen Hund unter Kontrolle brachte. Die 40-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das Landeskrankenhaus Freistadt gebracht.