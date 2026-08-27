Hund ging auf Artgenosse und dessen Halterin los

Eine Pregartnerin war mit ihrem angeleinten Hund in einem Waldstück spazieren, als plötzlich ein nicht angeleinter Hund auf das Tier losging. Als das „Frauchen“ die beiden trennen wollte, wurde auch sie mehrmals gebissen, bis der Halter des aggressiven Hundes endlich einschreiten konnte.
Eine 40-Jährige aus Pregarten (Oberösterreich) führte am Mittwoch gegen 20.30 Uhr ihren Hund – einen Shiba Inu – ordnungsgemäß angeleint in einem Waldstück aus. Zur gleichen Zeit spazierte ein 52-Jähriger, ebenfalls aus Pregarten, mit seinem Jagdterrier durch dasselbe Waldstück. Sein Vierbeiner war allerdings nicht angeleint. Plötzlich lief der Jagdhund auf den anderen Artgenossen zu und attackierte diesen unvermittelt.
Auch Frau mehrmals gebissen
Als die 40-Jährige einschritt, um die beiden Tiere voneinander zu trennen, wurde sie von dem unangeleinten Hund attackiert und mehrmals gebissen. Die Tiere konnten erst voneinander getrennt werden, als der 52-Jährige schließlich am Ort des Geschehens eintraf und seinen Hund unter Kontrolle brachte. Die 40-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das Landeskrankenhaus Freistadt gebracht.
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