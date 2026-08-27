Kult-Disco widmet Revival zum Jubiläum guten Zweck

Spende an Vergewaltigungsopfer

Positiv hervorzuheben ist der soziale Aspekt des Revivals. Denn laut Faller wird der gesamte Gewinn dem Verein „HAPY“ gespendet, konkret der Jugendlichen Mia. Sie wurde als Zwölfjährige Opfer einer Gruppenvergewaltigung. „Doch anstatt Gerechtigkeit zu erfahren, musste sie mit den Tätern in ihrem Umfeld weiterleben. Der Verein hat ihr bereits einen Ausflug nach Salzburg organisiert, ihr beim Umzug geholfen. Nun wäre es super, wenn wir ihr einen Urlaub ermöglichen könnten“, wünscht sich Faller beim Revival ein volles Schloss Aurolzmünster.