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50. Geburtstag

Kult-Disco widmet Revival zum Jubiläum guten Zweck

Oberösterreich
27.08.2026 12:16
Im Schloss Aurolzmünster steigt am 3. Oktober das Revival der Whiskymühle.
Im Schloss Aurolzmünster steigt am 3. Oktober das Revival der Whiskymühle.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Die legendäre Whiskymühle feiert am 3. Oktober ein Comeback im Schloss Aurolzmünster. Besonders positiv: Es wird für Einnahmen guten Zweck gesammelt. Der gesamte Gewinn wird an ein Opfer eine Gruppenvergewaltigung gespendet.

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Eine absolute Kult-Disco im Innviertel hätte dieses Jahr ihren 50. Geburtstag gefeiert: Nach vier turbulenten Jahrzehnten gingen 2016 in der Whiskymühle für immer die Lichter aus. Der damalige Geschäftsführer Robert Faller plant nun zum Jubiläum ein Revival. Als Location für die große Party am 3. Oktober hat er sich das Wasserschloss Aurolzmünster ausgesucht.

Zitat Icon

Es wird eine Mischung aus Nostalgie, Party, Kult und moderner Event-Atmosphäre.

Robert Faller, Organisator

„Es wird eine Mischung aus Nostalgie, Party, Kult und moderner Event-Atmosphäre. Mit Musik, die Generationen geprägt hat, mit Menschen, die damals dabei waren und allen, die Teil dieser Geschichte werden wollen“, verspricht Faller, der die Disco von 2011 bis 2016 geleitet hat. Nicht fehlen darf auch das Kult-Getränk „Bambi-Bar-Special“. Faller: „Es ist ein Mischgetränk mit Red Bull, Rotwein, Jägermeister und einem Zuckerl.“

Spende an Vergewaltigungsopfer
Positiv hervorzuheben ist der soziale Aspekt des Revivals. Denn laut Faller wird der gesamte Gewinn dem Verein „HAPY“ gespendet, konkret der Jugendlichen Mia. Sie wurde als Zwölfjährige Opfer einer Gruppenvergewaltigung. „Doch anstatt Gerechtigkeit zu erfahren, musste sie mit den Tätern in ihrem Umfeld weiterleben. Der Verein hat ihr bereits einen Ausflug nach Salzburg organisiert, ihr beim Umzug geholfen. Nun wäre es super, wenn wir ihr einen Urlaub ermöglichen könnten“, wünscht sich Faller beim Revival ein volles Schloss Aurolzmünster. 

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