Stelzer will Linzer Flughafen teilprivatisieren

Der Linzer Flughafen gehört derzeit je zur Hälfte dem Land Oberösterreich und der Stadt Linz. Das könnte sich bald ändern: Hinter den Kulissen laufen bereits erste Gespräche zwischen Land und Stadt. In weiterer Folge könnte der Airport teilprivatisiert werden.
Jetzt geht es ans Eingemachte: Wie die „Krone“ erfuhr, laufen hinter den Kulissen auf Anwaltsebene bereits Verhandlungen zwischen dem Land Oberösterreich und der Stadt Linz. Es geht um den finanziell angeschlagenen Linzer Flughafen.
Wie berichtet, möchte das Land die Anteile der Stadt übernehmen – derzeit gehört der Airport noch beiden öffentlichen Trägern je zur Hälfte. In weiterer Folge soll der Flughafen dann teilprivatisiert werden – zumindest wenn es nach Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) geht: Es sei das Ziel, „den Flughafen langfristig nicht als alleiniger Eigentümer zu führen, sondern gemeinsam mit starken privaten Partnern weiterzuentwickeln“, sagt Stelzer. Denn für einen „leistungsfähigen Flughafen“ brauche es eine „klare unternehmerische Strategie, neues Know-how und neue Impulse“.
Land lässt Gutachten ebenfalls prüfen
Grundlage für die laufenden Verkaufsgespräche zwischen Land und Stadt ist ein von den Linzern beauftragtes KPMG-Gutachten, das dem Airport einen negativen Unternehmenswert sowie einen Liquidationswert (also der Erlös, sollte das Unternehmen aufgelöst und alle Vermögenswerte verkauft werden) von zwei bis vier Millionen Euro ausweist. Aktuell lässt das Land seinerseits dieses Gutachten durch den Unternehmensberater EY überprüfen – ein üblicher Vorgang. Diese Überprüfung läuft noch.
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