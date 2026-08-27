Stelzer will Linzer Flughafen teilprivatisieren

Wie berichtet, möchte das Land die Anteile der Stadt übernehmen – derzeit gehört der Airport noch beiden öffentlichen Trägern je zur Hälfte. In weiterer Folge soll der Flughafen dann teilprivatisiert werden – zumindest wenn es nach Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) geht: Es sei das Ziel, „den Flughafen langfristig nicht als alleiniger Eigentümer zu führen, sondern gemeinsam mit starken privaten Partnern weiterzuentwickeln“, sagt Stelzer. Denn für einen „leistungsfähigen Flughafen“ brauche es eine „klare unternehmerische Strategie, neues Know-how und neue Impulse“.