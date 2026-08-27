Kredite steigen: Firmen investieren wieder mehr

Die Sparkasse Oberösterreich hat bei den Investitionskrediten von Firmenkunden seit Jahresbeginn mehr Nachfrage verzeichnet. Diese stiegen um 2,2 Prozent auf 4,35 Milliarden Euro. Auch das Wohnbaukreditvolumen legte um 0,8 Prozent auf 2,64 Milliarden Euro zu.
Das Ergebnis vor Steuern der oberösterreichischen Bank verdoppelte sich im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025 auf 100,9 Millionen Euro. Die „gute Performance von 2025“ setze sich damit fort, meint Generaldirektorin Stefanie Christina Huber.
Die klassischen Spareinlagen hingegen sanken seit Dezember 2025 um 9,8 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro. Gleichzeitig stiegen die insgesamt betreuten Kundengelder aber um 1,5 Prozent auf 20,35 Milliarden Euro. Viele Kundinnen und Kunden würden die Gelegenheit nutzen, Einlagen in Wertpapiere und andere Anlageformen umzuschichten, teilt die Sparkasse am Donnerstag mit.
Dürrehilfe für Landwirte
Die Sparkasse bietet auch den von Dürre betroffenen Landwirten Hilfe an, heißt es weiter. Für nachweisbare Mehraufwendungen durch Dürreschäden sei eine Sollzinsrückvergütung für einen Mehraufwand von bis zu 20.000 Euro möglich.
Das Betriebsergebnis der Sparkasse OÖ stieg im Vergleich zum Juni 2025 um 20,8 Prozent auf 105,7 Millionen Euro, was einem höheren Nettozinsergebnis von 139,4 Millionen Euro (Juni 2025: 116,9 Millionen Euro) und einem stabilen Provisionsergebnis von 78,8 Millionen Euro zu verdanken ist. Die sogenannte NPL-Quote (sie zeigt an, wie viele Kredite stark ausfallgefährdet sind) blieb mit 3,3 Prozent stabil auf niedrigem und damit sicherem Niveau. Ebenso unverändert ist die Bilanzsumme mit 15,8 Milliarden Euro.
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