Kredite steigen: Firmen investieren wieder mehr

Das Betriebsergebnis der Sparkasse OÖ stieg im Vergleich zum Juni 2025 um 20,8 Prozent auf 105,7 Millionen Euro, was einem höheren Nettozinsergebnis von 139,4 Millionen Euro (Juni 2025: 116,9 Millionen Euro) und einem stabilen Provisionsergebnis von 78,8 Millionen Euro zu verdanken ist. Die sogenannte NPL-Quote (sie zeigt an, wie viele Kredite stark ausfallgefährdet sind) blieb mit 3,3 Prozent stabil auf niedrigem und damit sicherem Niveau. Ebenso unverändert ist die Bilanzsumme mit 15,8 Milliarden Euro.